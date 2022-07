Furbo o astuto come un piccolo delinquente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furbo o astuto come un piccolo delinquente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCALTRO

Significato/Curiosita : Furbo o astuto come un piccolo delinquente

Polizia. etichettato ufficialmente come delinquente schedato, otterrà finalmente la sua rivincita sul mondo quando vincerà un concorso pianistico e verrà ammesso...

Seicento troviamo attestato il senso di scaltro. in francese politique deve aver posseduto il senso di scaltro nella seconda metà del cinquecento, benché... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

