Film sul non protagonista di un altro film ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Film sul non protagonista di un altro film ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPIN OFF

Significato/Curiosita : Film sul non protagonista di un altro film ing

Il gobbo di notre dame (the hunchback of notre dame) è un film d'animazione del 1996 diretto da gary trousdale e kirk wise, nonché il 34º classico disney...

Uno spin-off (scritto anche spin off o spinoff, in italiano anche derivato o derivazione) nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è un'opera derivata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

