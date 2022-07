In un film, c era quello del dottor Caligari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un film, c era quello del dottor Caligari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GABINETTO

Significato/Curiosita : In un film, c era quello del dottor caligari

Gabinetto del dottor caligari (das cabinet des dr. caligari) è un film muto del 1920 diretto da robert wiene. l'opera è considerata il simbolo del cinema...

gabinetto – ufficio, generalmente adibito a funzioni governative gabinetto – stanza per i servizi igienici gabinetto di governo gabinetto del giappone... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con film; quello; dottor; caligari; Ci si va per vedere film sul grande schermo; Il bisbetico del film con Celentano del 1980; Persona appassionata di film e storia del cinema; La Squad in un film con Will Smith ing; quello da circo ha strisce bianche e rosse; quello di Leningrado vide la Germania sconfitta; Lo era quello Cetra della canzone italiana; C è quello di traino nelle auto; Il dottor di Pasternak; Il dottor e alter ego di mister Hyde; La moglie del dottor Zivago; Il nome della dottor essa Grey di Grey s Anatomy; Come l'amore in un cult di Claudio caligari ; Non essere __, film di Claudio caligari del 2015; Cerca nelle Definizioni