Figura geometrica ma anche copricapo desueto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura geometrica ma anche copricapo desueto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CILINDRO

Significato/Curiosita : Figura geometrica ma anche copricapo desueto

Parte la figura dell'ermete trismegisto, stilisticamente affine alle sibille, è caratterizzata da rappresentazioni allegoriche, piuttosto che figure o scene...

cilindro (geometria) – figura geometrica solida cilindro (meccanica) – componente meccanico che si trova ad esempio nei motori cilindro ruotante – tipologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con figura; geometrica; anche; copricapo; desueto; figura femminile che funge da colonna; In senso figura to, un ammirazione fanatica; figura introdotta dal pensiero di Nietzsche; Il locus di letteratura e arti figura tive; Delimita una figura geometrica piana; Figura tridimensionale geometrica con più facce; Figura geometrica ... dove si spara; Limitano un area geometrica ; Quello da circo ha strisce bianche e rosse; Madre di Gesù ma anche famosa cantante americana; Un Alleanza di cui fece parte anche l Italia; Infezione batterica detta anche patereccio; Caldo copricapo di origine russa e militare; copricapo degli Ebrei osservanti; Sacro copricapo ; Il copricapo di Speedy Gonzales; Temine desueto con il quale veniva chiamato il mascara; Un desueto persino aulico; Termine italiano desueto per baby-sitter; In linguaggio desueto , i doni durante le feste; Cerca nelle Definizioni