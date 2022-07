Festa dell arrivo dei Re Magi da Gesù appena nato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festa dell arrivo dei Re Magi da Gesù appena nato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EPIFANIA

Significato/Curiosita : Festa dell arrivo dei re magi da gesu appena nato

Collocata in questo intervallo, anche se la visita dei magi solo poco dopo l'effettiva nascita di gesù rende meno verosimili le date più lontane. occorre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi epifania (disambigua). l'epifania (nome completo: epifania del signore) è una festa cristiana che nelle confessioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

