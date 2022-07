Ferrata e competente in materia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferrata e competente in materia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESPERTA

Significato/Curiosita : Ferrata e competente in materia

Due articolazioni su cui è strutturata la diocesi papale, competente per tutte le attività diocesane riguardanti la città e il territorio esterno alla...

Dell'epistemologia sotto il nome di conoscenza esperta. nei campi specifici, la definizione di esperto è stabilita dal consenso degli altri specialisti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

