Farsi la ceretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farsi la ceretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DEPILARSI

Significato/Curiosita : Farsi la ceretta

Che vivono meglio loro non hanno distrazioni e le donne possono non farsi la ceretta…”. laura campiglio: “paola, ti prego, smettila, stai parlando come...

L'invito di calarsi nella psicologia femminile, arriva addirittura a depilarsi e a vestire calze di nylon; scivolando però su dei sali da bagno sparsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con farsi; ceretta; Faticoso da farsi ; Si suona per farsi strada; Si conserva per non farsi riconoscere; Facile a farsi mettere da parte; Si usa per fare la ceretta araba; Come una gamba dopo la ceretta ; Cerca nelle Definizioni