Lo è la farina 00, al contrario dell integrale - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : RAFFINATA

Significato/Curiosita : Lo e la farina 00, al contrario dell integrale

Chicco e si contraddistinguono a occhio nudo per la loro purezza e candore; sono denominate in italia farina tipo 00. al contrario, una farina ad alto...

Altre definizioni con farina; contrario; dell; integrale; farina di grano tenero originaria del Canada; Sfizioso fritto ligure a base di farina di ceci; Il legume per preparare la farina ta ligure; Dà una farina colorata; Corti al contrario ; Il contrario di convessi; Il contrario di moderno; In filosofia è contrario all essere; Il capoluogo dell a Campania città natale di Totò; L errore dell attore nei titoli di coda ing; Celebre modell o dell a Piaggio: Vespa 50 __; Lo fu il Regno dell e Due Sicilie di Ferdinando II; Un auto Alfa Romeo... dell a famiglia dei Capuleti; C è chi lo preferisce integrale ; Il pane quando è integrale ; Modelli di automobile con assetto rialzato e trazione integrale ; Un modello di auto con assetto rialzato e trazione integrale ; Cerca nelle Definizioni