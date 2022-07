Falsificatori, fingono di essere qualcun altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Falsificatori, fingono di essere qualcun altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPOSTORI

Significato/Curiosita : Falsificatori, fingono di essere qualcun altro

Propri successi e dal terrore persistente di essere smascherati in quanto "impostori". a dispetto delle dimostrazioni esteriori delle proprie competenze, le... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

