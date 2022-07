Lo era quello Cetra della canzone italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era quello Cetra della canzone italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : QUARTETTO

Significato/Curiosita : Lo era quello cetra della canzone italiana

Il quartetto cetra, spesso indicato brevemente come i cetra, fu un gruppo vocale italiano attivo dal 1941 al 1988. la sua formazione più nota e longeva...

Il quartetto radar era un quartetto vocale composto da claudio celli, gianni guarnieri, dino comolli e stelio settepassi. il loro stile ed il loro repertorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

