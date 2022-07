L equivalente latina della dea greca Demetra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L equivalente latina della dea greca Demetra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERERE

Significato/Curiosita : L equivalente latina della dea greca demetra

Monte etna. sua madre, demetra, dea del grano e dell'agricoltura (nonché del ciclo delle stagioni), disperata per la scomparsa della figlia, la cercò per...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cerere (disambigua). nella religione romana cerere (in latino: ceres, cereris e in osco: kerri, kerres... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

