Elevato, salito, innalzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elevato, salito, innalzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Elevato, salito, innalzato

Apportata dall'arrampicata sportiva sul terreno della falesia ha di fatto innalzato le capacità medie sportivo-arrampicatorie delle nuove generazioni e, nel...

Star wars: l'ascesa di skywalker (star wars: the rise of skywalker), noto anche come star wars: episodio ix - l'ascesa di skywalker, è un film del 2019...