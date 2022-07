Dormire della grossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dormire della grossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RONFARE

Significato/Curiosita : Dormire della grossa

Terza "dormita" è quella più lunga ed è detta "grossa". di qui deriva l'espressione "dormire della grossa", con riferimento a persona, «essere immerso in...

Erano lo staioro, il panoro e il pugnoro. fuso - fusi«attrezzi»/fusa «il ronfare» gesto - gesti«movimenti»/gesta «grandi imprese» i plurali maschili sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con dormire; della; grossa; Antichi locali in cui bere, mangiare e dormire ; Rete per dormire all aperto; Deve dormire all addiaccio; Desiderosi di dormire ; Modella to seguendo un certo profilo; Riunisce tutti i vescovi della Chiesa cattolica; Processo che avviene in forno o in padella ; La tigre del libro della giungla; Spedizione di caccia grossa in Africa; Ingrossa la gola; Sono ingrossa ti quando nel corpo c è un infezione; grossa corda delle navi; Cerca nelle Definizioni