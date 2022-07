Si dona come il sangue ma non è rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dona come il sangue ma non è rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PLASMA

Significato/Curiosita : Si dona come il sangue ma non e rosso

, erythròs, «rosso» e t, cytos, «cellula») o emazie (dal greco aµt, haimàtion, derivato da aµa, hàima, «sangue») o globuli rossi, sono...

Che il plasma sia un buon conduttore di elettricità, e che risponda fortemente ai campi elettromagnetici. mentre sulla terra la presenza del plasma è relativamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

