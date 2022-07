Un dispositivo per bradicardici ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dispositivo per bradicardici ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PACEMAKER

Per pacemaker, termine inglese (in italiano segnapassi artificiale), si intende un apparecchio capace di stimolare elettricamente la contrazione del cuore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

