Digitare un numero scrivere una poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Digitare un numero scrivere una poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPORRE

Significato/Curiosita : Digitare un numero scrivere una poesia

Desinenza: scrivere un artista indica che quel un è troncamento di uno e quindi l'artista è un uomo; scrivere un'artista, invece, indica che quel un è elisione...

Linguaggio (narrativo o meno) per esprimere idee e immagini. uno scrittore può comporre in molte differenti maniere tra cui in poesia, prosa o musica. di conseguenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

