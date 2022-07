Difficoltà di respirazione, mancanza d aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficoltà di respirazione, mancanza d aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DISPNEA

Significato/Curiosita : Difficolta di respirazione, mancanza d aria

Dispnea; dal greco: dspa, dýspnoia), o fame d'aria, è il sintomo di una respirazione difficoltosa. si tratta di un sintomo normale quando si compie uno sforzo...

La dispnea (dal latino: dispnea; dal greco: dspa, dýspnoia), o fame d'aria, è il sintomo di una respirazione difficoltosa. si tratta di un sintomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

