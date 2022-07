Il Corto, fumetto di Hugo Pratt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Corto, fumetto di Hugo Pratt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MALTESE

Significato/Curiosita : Il corto, fumetto di hugo pratt

Altri significati, vedi corto maltese (disambigua). corto maltese è un personaggio immaginario dei fumetti creato da hugo pratt nel 1967 e protagonista...

La lingua maltese (lingwa maltija, ilsien malti, "lingua maltese", o più semplicemente malti, "maltese") è una lingua semitica parlata a malta. il numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con corto; fumetto; hugo; pratt; Ideò corto Maltese; Cavaliere... corto ; Muscoloso cane a pelo corto ing; Accorto ed avveduto; Film con Warren Beatty tratto da un fumetto ; L autore del fumetto Valentina; Guido, creatore del fumetto Valentina; Il gatto arancione protagonista di un fumetto ; Dramma di hugo musicato da Verdi; Il gobbo di Notre Dame per Victor hugo ; Il Corto delle storie di hugo Pratt; L hugo della letteratura; Ampia borsa usata sopratt utto per la spesa; La corrente artistica nota sopratt utto come Action painting; Il Corto delle storie di Hugo pratt ; Contenitore che conserva, sopratt utto liquidi; Cerca nelle Definizioni