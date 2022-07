Un confronto che si prende come termine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un confronto che si prende come termine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARAGONE

Significato/Curiosita : Un confronto che si prende come termine

Significati, vedi confronto (disambigua). il confronto è un mezzo di prova, utilizzabile sia nel processo civile che in quello penale, che il giudice può...

Discussione molto accesa, paragone è stato accusato dall'allora deputato pdl giorgio stracquadanio di "salire sul carro dei vincitori". paragone ha sempre rivendicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Mettere a confronto ; Il confronto che può essere calzante; Cosi l'aggettivo che stabilisce un confronto ; Non le ammette... chi non accetta il confronto ; Chi lo prende s inganna; Comprende tutti gli Stati meno uno; Comprende preti e vescovi; Comprende l osso sfenoide; come l affetto tra amici in ambo le direzioni; Sapida... come l acqua di mare; come una ghiandola cutanea; come certi pesci prelibati d acqua dolce; Ogni termine di una somma; In un imbarcazione, che cosa si indica con il termine pescaggio; Così erano i soldati al termine della ferma; Inizia al termine delle operazioni di voto;