Conforme e corrispondente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conforme e corrispondente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONSONO

Significato/Curiosita : Conforme e corrispondente

Trasformazioni conformi. in due dimensioni esiste un'algebra infinitamente dimensionale delle trasformazioni conformi locali e le teorie di campo conforme possono...

Tuttavia difficili per conti, più che altro per un fisico giudicato non consono a una futura carriera ad alti livelli: le sue indubbie doti tecniche gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con conforme; corrispondente; Quella conforme è identica all originale; Quella conforme è uguale all originale; conforme alle disposizioni in vigore; Attillato o conforme ; Il premio francese corrispondente all Oscar di Hollywood; Il premio francese corrispondente all Oscar di Hollywood; Simile, analogo, corrispondente ; La lettera greca corrispondente alla e lunga; Cerca nelle Definizioni