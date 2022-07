Condizione di chi non vede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condizione di chi non vede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CECITÀ

Significato/Curiosita : Condizione di chi non vede

Vedi la condizione umana (disambigua). la condizione umana è il nome di due dipinti realizzati dal pittore belga rené magritte. il primo di essi risale...

Vedi cecità (romanzo). disambiguazione – "cieco" rimanda qui. se stai cercando la porzione dell'intestino crasso, vedi cieco (anatomia). la cecità, o ablepsia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con condizione; vede; La condizione di Orlando narrata da Ariosto; La condizione di chi vive di accattonaggio; condizione di ostacolo alla ventilazione polmonare; La condizione di chi sonnecchia; Un belvede re dal quale ammirare il panorama; Ci si va per vede re film sul grande schermo; Si vede nello specchio; Strizza gli occhi per vede re meglio; Cerca nelle Definizioni