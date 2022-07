Come una ghiandola cutanea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una ghiandola cutanea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SEBACEA

Significato/Curiosita : Come una ghiandola cutanea

Annessi cutanei sono strutture aventi intimo legame funzionale e comune origine embriologica con la pelle. essi sono: unghie peli ghiandole sebacee,...

Commons contiene immagini o altri file su sebo (en) ghiandola sebacea / ghiandola sebacea (altra versione), su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

