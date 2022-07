Come un essere che è maturato e si è sviluppato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un essere che è maturato e si è sviluppato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EVOLUTO

Significato/Curiosita : Come un essere che e maturato e si e sviluppato

maturato una differenziazione in classi sociali, determinate da fattori economici, etnici o di altro genere. un'attività che nasce in una società è lo...

In telecomunicazioni hspa evoluto (anche conosciuto come hspa+, i-hspa o internet hspa) è uno standard di rete cellulare a banda larga senza fili definito... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con come; essere; maturato; sviluppato; Quelli Arabi Uniti hanno Abu Dhabi come capitale; come la spiaggia... di chi ha poche chance; come controlli... da esattori; come un animale affetto da rabbia; Guardare senza il permesso e senza essere visti; Rimanenza che può essere radioattiva; Falsificatori, fingono di essere qualcun altro; Fiori che possono essere da oppio; Ragazzo maturato ; Ingrandito e maturato naturalmente; Chi ci è entrato... è maturato anagraficamente; Browser libero sviluppato da Mozilla; sviluppato anzitempo; sviluppato verticalmente; Lo è chi ha sviluppato anticorpi; Cerca nelle Definizioni