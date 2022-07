Come un animale affetto da rabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un animale affetto da rabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IDROFOBO

Significato/Curiosita : Come un animale affetto da rabbia

vedi rabbia (disambigua). la rabbia è una malattia virale che causa l'infiammazione acuta del cervello negli esseri umani e in altri animali a sangue...

Superficie. escludendo il caso delle sostanze anfifiliche, il termine "idrofobo" (o idrofobico) può essere ritenuto sinonimo di lipofilo (o lipofilico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

