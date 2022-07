La città spagnola col museo Reina Sofia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città spagnola col museo Reina Sofia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MADRID

Significato/Curiosita : La citta spagnola col museo reina sofia

Dell'antico palazzo reale) di madrid, poi per il museo del prado, infine per il museo nacional centro de arte reina sofía dal 1992. quando giunse a madrid al cason...

Cercando altri significati, vedi madrid (disambigua). madrid (in italiano afi: [ma'did], in italiano storico anche madride, in spagnolo afi: [ma'ðið]) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con città; spagnola; museo; reina; sofia; La città spagnola capitale dell Andalusia; Il capoluogo della Campania città natale di Totò; La città USA con il celebre Central Park; Antica città iraniana al confine con l Azerbaigian; La città spagnola capitale dell Andalusia; La Ortiz ex giornalista sovrana spagnola ; Interiezione spagnola ; Zuppa fredda spagnola con verdure e pane frullati; La nazione col museo del Prater; Ospita il maggior museo d arte della Florida; Celebre museo di San Pietroburgo; Il pregio di certi oggetti da museo ; Un seguace della filosofia di Lao Tze; Il padre della filosofia greca; In filosofia è contrario all essere; Secondo nome della regista sofia Coppola; Cerca nelle Definizioni