La Chiara influencer e imprenditrice digitale - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : FERRAGNI

La chiara influencer e imprenditrice digitale

chiara ferragni (cremona, 7 maggio 1987) è un'imprenditrice, blogger, designer e modella italiana. figlia di marco ferragni, dentista, e marina di guardo...

Altre definizioni con chiara; influencer; imprenditrice; digitale; La chiara bionda come la sua insalata; Si dichiara no al fisco; chiara ... come la birra; Ha molti siti dichiara ti Patrimonio dell Umanità; Ferragni : influencer = Raffaele : x; _ Kardashian: attrice, modella e influencer ; Sono prodotti da influencer e youtuber; Un influencer che pubblica filmati sul web; Estée __, nota imprenditrice statunitense del '900; Chiara, blogger e imprenditrice ; Consente di vedere la TV digitale on demand; Documento digitale con link e rimandi; Termine inglese che indica la resa grafica di un immagine digitale ; Come un libro non digitale ; Cerca nelle Definizioni