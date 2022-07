La causano forti piogge e straripamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La causano forti piogge e straripamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLUVIONE

Significato/Curiosita : La causano forti piogge e straripamenti

Comunemente piogge acide, ma possono presentarsi anche sotto forma di grandine, neve, nebbia e rugiada. le piogge normali hanno il ph compreso tra 5 e 6,5, essendo...

