Carnoso come un frutto - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : POLPOSO

Ricettacolo carnoso con il quale concresce (il vero frutto è il torsolo), calice persistente. cinorrodo o cinorrodonte, (pronuncia: cinòrrodo): è il "frutto" del...

Esternamente, l'anulus fibrosus che circonda al suo interno il nucleo polposo. quest'ultimo è costituito da una massa gelatinosa sferoidale, di colore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Se ne occupa l OPEC ed è noto come oro nero; come la meraviglia del mondo cantata da Mostro; Furbo o astuto come un piccolo delinquente; Si dona come il sangue ma non è rosso; frutto tropicale giallo con un ciuffo di foglie; Un grosso frutto di palma; Liquido frutto della pressatura di alici salate; frutto da macedonia;