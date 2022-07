Cambiare trasformandosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiare trasformandosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MUTARE

Significato/Curiosita : Cambiare trasformandosi

Incondizionato che il nipote gli riserva. con il tempo il conte inizia a cambiare, trasformandosi in un uomo pacato e gentile, capace di grandi gesti di altruismo...

mutare (già umtali fino al 1982) è la quarta città più popolosa dello zimbabwe. è la capitale della provincia del manicaland. mutare fu fondata nel 1897... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

