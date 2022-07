Calzatura fino al ginocchio nomignolo dell Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calzatura fino al ginocchio nomignolo dell Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STIVALE

Significato/Curiosita : Calzatura fino al ginocchio nomignolo dell italia

Tipo di calzatura delle popolazioni dell'etna, cilento e basilicata. si aggiungono poi diverse valutazioni approssimative e improbabili emesse al riguardo:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi stivale (disambigua). lo stivale è una calzatura che, oltre al piede, copre la caviglia, parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

