La calzatura che tiene i piedi al caldo in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La calzatura che tiene i piedi al caldo in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANTOFOLA

Significato/Curiosita : La calzatura che tiene i piedi al caldo in casa

La pantofola è una calzatura da casa. differisce dalla ciabatta perché è chiusa davanti e da una scarpa per l'uso e per i materiali. le pantofole devono... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con calzatura; tiene; piedi; caldo; casa; calzatura fino al ginocchio nomignolo dell Italia; calzatura tipica dell Olanda; Un alta calzatura in gomma; Una pesante calzatura da montagna; Si ottiene alla fine degli studi universitari; Quello Rosso contiene citazioni di Mao Zedong; Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel; Ci crede chi ritiene che la vita sia scritta; Il camminare con piedi e mani a terra; Trattamento estetico ai piedi fra; Maltrattare con i piedi ; La comedy dove l attore è solo e in piedi ing; caldo copricapo di origine russa e militare; Misurano il caldo e il freddo; Serve solo se è caldo ; caldo torrido, afa; Il viaggio della squadra che gioca fuori casa ; Per decorare i muri di casa : carta da __; Si ottengono con una casa in affitto: entrate __; casa automobilistica del Qashqai; Cerca nelle Definizioni