Cade a gocce dal cielo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PIOGGIA

Significato/Curiosita : Cade a gocce dal cielo

Che produce uno spettro quasi continuo di luce nel cielo quando la luce del sole attraversa le gocce d'acqua rimaste in sospensione dopo un temporale,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pioggia (disambigua). la pioggia è la più comune precipitazione atmosferica e si forma quando...

