Bottone o tasto in un apparecchio o macchinario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bottone o tasto in un apparecchio o macchinario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PULSANTE

Significato/Curiosita : Bottone o tasto in un apparecchio o macchinario

Il pulsante è un dispositivo elettrico con una sola posizione di riposo (monostabile), una volta azionato una molla lo riporta alla posizione di partenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

