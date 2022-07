Azioni scorrette di soldati con più anzianità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azioni scorrette di soldati con più anzianità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NONNISMO

Significato/Curiosita : Azioni scorrette di soldati con piu anzianita

Distruggere la torre nera al comando di una cinquantina di sorelle; le informazioni ricevute da elaida sono però scorrette, perciò toveine viene facilmente...

Identificazioni in una istituzione totale: il «nonnismo» in caserma (pdf), su enricopozzi.eu. ^ nonnismo a londra: costretto con la forza a mangiare 8... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con azioni; scorrette; soldati; anzianità; Quello Rosso contiene citazioni di Mao Zedong; Tipiche intricate vegetazioni tropicali; Squallide abitazioni ; Coltivazioni che vengono espressamente allagate; scorrette zza da calciatori; scorrette zza; scorrette , sleali; Come un calciatore che fa molte entrate scorrette ; I soldati delle forze di pace dell ONU; Lo consumano i soldati ; L elargizione che gli antichi soldati romani ricevevano in occasione di un trionfo; Lo strumento che accompagna i soldati scozzesi; Relativo alla fase dell anzianità ; Il socio primo per anzianità ; Dicitura che indica esperienza o anzianità lat; Aumento di stipendio connesso all'anzianità ; Cerca nelle Definizioni