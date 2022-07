L attività di scovare talenti nello sport ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attività di scovare talenti nello sport ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCOUTING

Significato/Curiosita : L attivita di scovare talenti nello sport ing

Dedicarsi esclusivamente al ruolo di team manager. avendo un certo fiuto nello scovare talenti, i primi anni del team coloni di f3 furono all'insegna del successo:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scouting (disambigua). scouting è il termine usato per coprire una varietà di conoscenze relative... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

