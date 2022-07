L apparato che processa ciò che mangiamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L apparato che processa ciò che mangiamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIGERENTE

Greco che indica la caduta delle foglie e dei petali dei fiori) indica una forma di morte cellulare programmata, termine con il quale il processo è stato...

Dell'apparato digerente umano possono essere descritte tramite l'anatomia macroscopica o tramite l'istologia microscopica. l'apparato digerente ha un'istologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con apparato; processa; mangiamo; Nave con apparato motore a vapore; Cosi è detto l apparato masticatore dei ricci di mare; Gestisce l apparato amministrativo nelle metropoli; Un apparato umano; Il responsabile processa to; La Pulzella che, processa ta per eresia, morì sul rogo; processa ta o lavorata come la pelle animale; Giovanna d'Arco fu processa ta come tale; Come le sostanze... che mangiamo !; Cerca nelle Definizioni