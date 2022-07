Animali marini... o materiali usati per pulire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali marini... o materiali usati per pulire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPUGNE

Significato/Curiosita : Animali marini... o materiali usati per pulire

Derivante dall'uso di grasso animale, per lo più di ovini, infatti le prime tecniche di pulizia furono sviluppate per pulire tessuti e indumenti, generalmente...

Collocano le spugne in uno dei quattro sottoregni animali, quello dei parazoi. analisi molecolari dal 2001 hanno concluso che alcuni gruppi di spugne sono più... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con animali; marini; materiali; usati; pulire; È pieno d animali ; animali polari; Appendice pungente di certi animali ; Classe di animali a sangue freddo; Insieme di organismi dei fondali marini o lacustri; Segnali marini ; Mammiferi marini molto socievoli; Molluschi marini simili alle vongole; Negli orologi può essere di diversi materiali ; Giaciglio nelle stalle fatto da materiali misti; Pila di materiali ammassati; Non lo nutre il materiali sta; Detto latino: excusati o non petita, __ manifesta; Semi usati nella confezione di molti dolci; Biscotti usati per preparare il tiramisù; Recipienti di legno usati per fare il bucato; Che si può pulire con acqua; Si usa per pulire diluita in acqua; pulire o rifinire; Elettrodomestico per pulire i panni; Cerca nelle Definizioni