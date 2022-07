Accoglienza in ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accoglienza in ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RICOVERO

Significato/Curiosita : Accoglienza in ospedale

Moderni ospedali psichiatrici si sono evoluti nel corso del tempo e in molti paesi hanno sostituito i vecchi manicomi. lo sviluppo del moderno ospedale psichiatrico...

ricovero – nell'alpinismo, riparo provvisorio ricovero – edificio destinato a ospitare e assistere persone ricovero – sinonimo di ospedalizzazione ricovero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Lo è l accoglienza se l ospite è poco gradito; L accoglienza peggiore; Informazione e accoglienza Turistica; Lo spazio per l accoglienza negli alberghi ing; Chi lo accusa finisce in ospedale ; Donna in ospedale ; Rilasciato dall ospedale ; ospedale psichiatrico in breve;