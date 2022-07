La valvola d uscita di un serbatoio di gas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La valvola d uscita di un serbatoio di gas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EROGATORE

Significato/Curiosita : La valvola d uscita di un serbatoio di gas

I gas di petrolio liquefatti, erroneamente indicati anche come gas propano liquido (essendo il propano il suo principale, ma non unico, componente), in...

Un erogatore in subacquea è il componente trattenuto dalla bocca che permette l'immissione di aria (o miscele speciali) respirabile nei polmoni. lo "snorkel"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con valvola; uscita; serbatoio; L elettrovalvola che polverizza il gasolio nei diesel; Una valvola termoionica; valvola cardiaca che prende il nome da un cappello; Una valvola nel ventricolo sinistro; L uscita dal proprio profilo su un social; La singola uscita di una rivista; Stato d ansia e attesa suscita to dai film thriller; Si segnano in uscita ; Il serbatoio energetico dell auto; Aria ridotta di volume e stoccata in un serbatoio ; Grande serbatoio per l acqua piovana; Il serbatoio energetico dell auto; Cerca nelle Definizioni