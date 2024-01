La Soluzione ♚ Vale ancora più in là

La definizione e la soluzione di: Vale ancora più in là. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Vale ancora piu in la: Città vuota/ancora ancora ancora è il 120° singolo di mina, pubblicato a maggio del 1978 dall'etichetta privata dell'artista pdu e distribuito dalla emi... Italiano Avverbio Curiosità su: Città vuota/ancora ancora ancora è il 120° singolo di mina, pubblicato a maggio del 1978 dall'etichetta privata dell'artista pdu e distribuito dalla emi... oltre più in avanti, in posizione più avanzata il nemico non è riuscito ad avanzare oltre (per estensione) più in alto (senso figurato) in condizione di superiorità l'amico le disse, lasciandola attonita: "Cara, sono oltre ... per te" (per estensione) al di là dei limiti di spazio e tempo Preposizione oltre al di là, dalla parte opposta di un determinato punto di riferimento, di un ostacolo etc. la Francia si trova oltre le Alpi rispetto all'Italia

il pallone è caduto oltre il muro e non siamo riusciti a recuperarlo (nelle espressioni di tempo) per più tempo, più a lungo di (un determinato periodo di tempo) ho aspettato l'autobus per oltre un'ora in aggiunta a; in un elenco o enumerazione, viene premesso all'indicazione di ulteriori elementi che si aggiungono a quelli già espressi (anche con utilizzo assoluto) è necessario pagare le bollette dell'immondizia, oltre a quelle della luce e del gas (per estensione) al di fuori pinocchio è un personaggio quasi oltre l'immaginazione (raro) che supera agire d'immediato in modo corretto è oltre la normale preparazione appunto meditata precedentemente Sillabazione ól | tre Etimologia / Derivazione dal latino ultra Sinonimi (con valore spaziale) più di, più in là, più avanti

più di, più in là, più avanti (con valore temporale) dopo, più a lungo, più di

dopo, più a lungo, più di ancora, più di così, ulteriormente

(con valore spaziale) di là da, al di là di, dall’altra parte di

di là da, al di là di, dall’altra parte di (con valore temporale) più di

in più, in aggiunta a

a parte, eccetto, fuorché, all’infuori di, tranne, prescindendo da

avanti, davanti, più, tardi, più, sopra Parole derivate inoltrare, oltre-, oltrefrontiera, oltrepassare, oltrepassabile, oltretomba, oltre-ragione, oltretutto Proverbi e modi di dire andare oltre : non badare ad errori lievi

: non badare ad errori lievi andare troppo oltre

guardare oltre : per scorgere la verità oppure con speranza malgrado l'affanno quotidiano

: per scorgere la verità oppure con speranza malgrado l'affanno quotidiano oltre misura, oltre modo

Altre risposte : oltre; vale; ancora;