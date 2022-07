Lo Stato della Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato della Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VATICANO

Significato/Curiosita : Lo stato della chiesa

602778°e42.821111; 12.602778 lo stato pontificio, detto anche stato ecclesiastico o patrimonio di san pietro (stato della chiesa fu il suo nome ufficiale...

Disambiguazione – "vaticano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vaticano (disambigua). coordinate: 41°54'14.4n 12°27'10.8e / 41... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con stato; della; chiesa; stato a sud dell India; Uno stato della Germania; Ex capo di stato italiano nato a Livorno nel 1920; stato che rende non punibili per un reato; La città della Liguria con Porto Maurizio; A un capo della tavolata; Le suddivisioni territoriali della Svizzera; Una grande città della Francia; I movimenti medievali in dissidio con la chiesa ; Partizioni di una chiesa ; Una chiesa di campagna; I movimento che propugna la separazione fra Stato e chiesa ;