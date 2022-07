Un sogno che ci si sforza di realizzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sogno che ci si sforza di realizzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IDEALE

Significato/Curiosita : Un sogno che ci si sforza di realizzare

1977 charles dent, un artista dilettante e collezionista d'arte, si entusiasmò all'idea di realizzare dopo cinque secoli il sogno di leonardo. mise in...

ideale – principio o valore etico da perseguire ideale platonico – concetto cardine della filosofia di platone ideale – struttura algebrica ideale massimale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con sogno; sforza; realizzare; Bisogno so di correzioni; Bisogno si... di bromuro; sogno , miraggio, utopia; Un bisogno che fa virtù; Nobili come i Visconti e gli sforza ; Sposò Francesco sforza ; La madre di Isabella d Aragona: __ Maria sforza ; Lo sforza duca di Milano e arbitro d Italia; Materiale naturale per realizzare ceste; realizzare ... per il poeta; Lo fece realizzare Aronne; Metallo per realizzare ornamenti preziosi; Cerca nelle Definizioni