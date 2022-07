Fu sepolta dalle ceneri del Vesuvio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu sepolta dalle ceneri del Vesuvio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POMPEI

Significato/Curiosita : Fu sepolta dalle ceneri del vesuvio

Voce principale: vesuvio. l'eruzione del vesuvio del 79 d.c. è il principale evento eruttivo del vesuvio in epoca storica. l'eruzione, che ha profondamente...

Altri significati, vedi pompei (disambigua). disambiguazione – se stai cercando lo stato federato di micronesia, vedi pohnpei. pompei (pumpeje in napoletano)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

