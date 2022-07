Vi ha sede il Comitato Olimpico Internazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi ha sede il Comitato Olimpico Internazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOSANNA

Significato/Curiosita : Vi ha sede il comitato olimpico internazionale

"comitato olimpico" rimanda qui. se stai cercando le articolazioni nazionali, vedi comitato olimpico nazionale. il comitato olimpico internazionale, noto...

losanna (afi: [lo'zanna]; in francese: lausanne; in arpitano: losena; in romancio: losanna; in tedesco desueto: lausannen e losannen) è una città della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

