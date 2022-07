La si scrive senza metro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si scrive senza metro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PROSA

Significato/Curiosita : La si scrive senza metro

International d'unités), abbreviato in si (pronunciato esse-i), è il più diffuso sistema di unità di misura. la convenzione del metro del 1875 ha posto le basi per...

La prosa è una forma di espressione linguistica, caratterizzata dalla continuità dei periodi sintattici e non sottomessa alle regole della versificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con scrive; senza; metro; Come gli antichi romani scrive vano millecento; Circoscrive re con precisione; Trascrive re parola per parola; Persona boriosa che parla e scrive di ogni cosa; Spostare... senza posare; Fatta... ma senza consonanti; Rimasto temporaneamente senza voce; Vispo, senza capo né coda; L ecogoniometro per le ricerche subacquee; Nucleo abitato alla periferia di una metro poli; Li misura il galvanometro ; metro poli orientale; Cerca nelle Definizioni