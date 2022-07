Un Santo di Alessandria, Padre della Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Santo di Alessandria, Padre della Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATANASIO

Significato/Curiosita : Un santo di alessandria, padre della chiesa

Settembre 1968), è stato un presbitero e mistico italiano dell'ordine dei frati minori cappuccini; la chiesa cattolica lo venera come santo e ne celebra la memoria...

Disambiguazione – "sant'atanasio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sant'atanasio (disambigua). atanasio, chiamato il grande (in greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

