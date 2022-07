Lo è, quando dorme, ogni bimbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è, quando dorme, ogni bimbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANGIOLETTO

Significato/Curiosita : Lo e, quando dorme, ogni bimbo

Bambino e solitamente dorme con lui, anche se per un breve periodo viene sostituito da buzz lightyear. woody è inoltre innamorato della bambola bo peep. è determinato...

angioletto è un termine utilizzato in araldica per indicare un angelo di carnagione, con le ali corte. il termine angioletto indica anche il bambino dotato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con quando; dorme; ogni; bimbo; Si verifica quando non succede nulla; Per quando fa freschetto; Si può dire di esserlo quando si è molto stanchi; Ci piove sopra quando va di male in peggio; Lo rischia un alpinista che dorme all addiaccio; Vi si addorme ntò la bella di una celebre fiaba; dorme all aperto in luoghi di fortuna fra; Vi dorme il bambino; Contro ogni aspettativa; ogni binario ne ha due parallele; ogni termine di una somma; I tre numeri caratteristici di ogni orbitale; Un bimbo particolarmente monello; Il bimbo amico di E.T; Una grande amicizia tra bimbo e cane: Belle e __; bimbo ... francese; Cerca nelle Definizioni