Si può darlo a chi paga in contanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può darlo a chi paga in contanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RESTO

Significato/Curiosita : Si puo darlo a chi paga in contanti

Severità mani pulite chi non si considera implicato in faccende disoneste ("sporche"), si può vantare di avere "mani pulite". l'espressione si è diffusa ancora...

In aritmetica il resto è la quantità di dividendo che è "avanzata" dalla divisione, cioè quella quantità che non è stata possibile dividere per il divisore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con darlo; paga; contanti; Osò rubare il fuoco agli dei per darlo agli uomini; Si conta prima di darlo ; Per guidarlo occorre avere la patente AM; E' più facile prenderlo che guardarlo ; Così sono i paga menti frazionati; Si paga per percorrere l autostrada; Documento fiscale che attesta un paga mento; La paga di 30 gioni di lavoro; Lo è il denaro in contanti ; Un entrata in contanti ; Si esegue con carta, contanti , bonifico..; Blocchetto di contanti dati per corrompere; Cerca nelle Definizioni