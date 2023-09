Si punge per sgonfiarla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si punge per sgonfiarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VESCICA

Significato/Curiosità : Si punge per sgonfiarla

La "vescica" è un termine che si riferisce a una piccola sacca o cavità riempita di liquido presente nel corpo umano. Le vesciche si formano principalmente sulla pelle a causa di attrito, pressione o irritazione. Sono spesso associate a situazioni come sfregamenti causati da scarpe strette o nuove, ustioni solari, punture di insetti o lesioni cutanee. Le vesciche contengono un liquido chiaramente visibile, che può variare da trasparente a giallastro. Quando una vescica si svuota o si rompe, il liquido può causare dolore o disagio, quindi è importante trattarle adeguatamente, come ad esempio pulendo la zona, applicando una medicazione protettiva e, in alcuni casi, perforando la vescica in modo igienico per alleviare la pressione.

