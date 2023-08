Pianta per granate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta per granate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAGGINA

Significato/Curiosita : Pianta per granate

Andradite). il nome "granato" deriva dal latino granatus (grano), con un probabile riferimento a mela granatum (melagrana), pianta con semi rossi con forma... Sorgo (sorghum vulgare pers, sin. sorghum bicolor l. moench), o anche saggina, è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle graminacee... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Pianta per granate : pianta; granate; Una pianta adatta a terreni salini vicini al mare; pianta australiana con frutti simili alle nocciole; Nota pianta di ribes; pianta dai fiori viola; pianta da frutto tropicale; Cosi restano gli spianta ti; Un grosso cannone che lanciava granate esplosive; Grosso cannone che lanciava granate esplosive; Pezzetti di granate ;

